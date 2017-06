Schwäbisch Gmünd | Montag, 19. Juni 2017 Montag, 19. Juni 2017

Autohaus fordert Schadenersatz

Foto: edk

Der Stadt Schwäbisch Gmünd wird in den kommenden Tagen eine Klageschrift auf den Tisch flattern, in der das Autohaus Sorg aus der Lorcher Straße eine Forderung in Höhe von 34 000 Euro geltend macht. Dies ist der Schaden, der dem Autohaus dadurch entstanden ist, dass die Stadt die Baufreigabe erst nach neun Monaten anstatt innerhalb der normalen Frist erteilt hat.

Das Autohaus hatte der Stadt Schwäbisch Gmünd zuvor noch einen außergerichtlichen Vergleichsvorschlag gemacht, den die Stadt in einem Schreiben an das Autohaus vor wenigen Tagen aber ablehnte. Mehr am Dienstag in der Rems-​Zeitung.