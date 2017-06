Kultur | Montag, 19. Juni 2017 Montag, 19. Juni 2017

Gmünder ART: Die Kunst wird frisch geliefert

Galerie (2 Bilder)

„Das ist das Spannende daran: die Kunst wird frisch geliefert“, sagt Svend Renkenberger, einer der Organisatoren der Gmünder ART. Die spartenübergreifende „Gmünder Biennale“ findet in der Innenstadt und zum ersten Mal auch im Remspark statt.

Svend Renkenberger und Nani Angstenberger (Unikom-​Künstlergemeinschaft) sowie Ralph Häcker und Katharina Ott (Kulturbüro) stellten das Programm der beiden Tage und Abende der fünften Gmünder ART vor. Sie lädt am. und. Juni zum Schauen, Lauschen und Staunen in die Innenstadt und in den Remspark ein. Bei freiem Eintritt spielen Gmünder Kunstschaffende ihr enormes Spektrum aus. Mehr darüber in der RZ vom. Juni.