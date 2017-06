Blaulicht | Montag, 19. Juni 2017 Montag, 19. Juni 2017

Pizzabote wurde seiner Pizzen beraubt

Ein 35 Jahre alter Pizzabote wurde schon am letzten Mittwochabend Opfer eines Raubes. Dabei hatten es die Täter nicht auf dessen Bargeld, sondern die zuvor bestellten Pizzen selbst abgesehen.

Die zwei unbekannten Männer bestellten am späten Mittwochabend Pizzen im Wert vonEuro bei einem ortsansässigen Lieferservice. Vereinbarungsgemäß lieferte der Bote diese gegenUhr vor dem Rathaus in Abtsgmünd aus. Dort wurde er bereits von den beiden Tätern erwartet.Plötzlich zog einer der Männer eine Pistole, bedrohte den-​Jährigen und forderte die Herausgabe der Pizzen. Anschließend flüchteten die beiden Männer mit dem Raubgut über die dortige Fußgängerbrücke in Richtung der Kirchstraße bzw. des Schulwegs. Eine anschließende polizeiliche Fahndung nach den Tätern verlief ohne Erfolg.Der Täter mit der Pistole wird als schlank beschrieben. Er war bekleidet mit einer kurzen Jeanshose sowie einem dunklen Oberteil. Von dessen Mittäter konnte der Geschädigte keine Beschreibung abgeben. Unter Umständen fielen die beiden zwischenundUhr im näheren Bereich um das Rathaus auf, als sie auf den Boten warteten.Möglicherweise wurden Anwohner oder Passanten auch auf die Täter aufmerksam, als diese mit den Pizzen auf ihrer Flucht wegrannten.Hinweise auf entsprechende Wahrnehmungen werden von der Kripo Aalen unter Telefon/​entgegen genommen. Dabei können auch Wahrnehmungen von Belang sein, die zunächst nicht mit dem Raub in Verbindung gebracht werden können.