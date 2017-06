Sport | Montag, 19. Juni 2017 Montag, 19. Juni 2017

Theresa Widera auf Rang neun, Kucher wird Zehnter

Galerie (1 Bild)

Foto: pr

Zwei tolle Wettkampftage im Stadion Manfort, dem Trainingsstadion des TSV Bayer Leverkusen, und eine grandiose Stimmung trugen zu starken Leistungen vieler Athleten bei den Deutschen Meisterschaften der Juniorinnen und Junioren der U 23 bei.

Bei der. Auflage dieses Wettkampfes hatte die LG Staufen mit Theresa Widera im Weitsprung und Michael Kucher über diem in Leverkusen zwei Athleten am Start.Den Start für die Rot-​Weißen machte Widera im Weitsprung. Nachdem das Einspringen sehr gut klappte, durfte man im Wettkampf einiges erwarten. Jedoch ging sie den Balken im ersten Durchgang etwas zu defensiv an, weshalb die erwartete Weite noch nicht erreicht wurde. Im zweiten Versuch bestätigte sie ihre Form vom Einspringen und setzte einen weiten Satz in die Grube. Langsprinter Michael Kucher stellte sich der Konkurrenz überm. Im vergangen Jahr wurde er auf dieser Strecke Achter. Daher war das erklärte Ziel vom Athleten und Trainer Lutz Dombrowski, erneut unter die besten Zehn in Deutschland zu kommen. Mehr in der RZ am. Juni.