Montag, 19. Juni 2017

Torwartkoordinator von Eintracht Braunschweig kommt nach Bettringen



Foto: edk

Der zweite von insgesamt fünf Fußballtagen der Stadtwerke Gmünd und des Vereins „Aktion Fußballtag“ von Jo Eller, den die Rems-​Zeitung als exklusiver Medienpartner präsentiert, steigt am Dienstag. Ab 8 Uhr steht an der Uhlandschule Bettringen der Fußball im Mittelpunkt.

Die Premiere Mitte Mai an der Rauchbeinschule war ein voller Erfolg, Sasa Janic und Co-​Trainer Lenny Schwarz von der Udes VfB Stuttgart machten den teilnehmenden Schülerinnen und Schüler den Fußball schmackhaft. Ähnliches erwartet die Dritt– und Viertklässler der Uhlandschule Bettringen am heutigen Dienstag, wenn der zweite Stadtwerke-​Fußballtag über die Bühne gehen wird. „Unsere Schüler sind schon ganz heiß darauf“, sagt der stellvertretende Schulleiter Manfred Abele. „In einer Klasse mussten wir sogar auslosen, wer mitmachen darf.“ Die Uhlandschule Bettringen hätte mit seinen fußballinteressierten Jungen und Mädchen mehr Teilnehmerplätze stellen können als die vorgebenenMehr in der RZ am. und. Juni.