Schwäbisch Gmünd | Montag, 19. Juni 2017 Montag, 19. Juni 2017

Weststadt: Startschuss für Bürger– und Bildungszentrum

Galerie (11 Bilder)

Fotos: hs

Erster Spatenstich am Montag in der Gmünder Weststadt für Neubau des evangelischen Kindergartens, gleichzeitig erster großer Baustein für das zukünftige Bürger– und Bildungszentrum.

Das gesamte Projekt wird auf dem Gelände der Stauferschule entwickelt. Ein nicht mehr benötigter Flügel der Stauferschule ist abgerissen worden. Auf diesem Areal wurde nun am Montag der Bau des evanglischen Kindergartens eingeleitet, der seither in der „Brücke“ untergebracht war. Entsprechend der Nutzung wurde dieser erste Spatenstich mit einem fröhlichen Singspiel umrahmt. Kunterbunt und temperamentvoll griffen dann die Jungen und Mädchen zu ihren Sandschaufeln, um die erwachsenen Akteure kräftig zu unterstützen. Näheres zur sonnigen Feierstunde und zum Gesamtprojekt des angestrebten Bürger-​, Familien– und Bildungszentrums am Dienstag in der Rems-​Zeitung.