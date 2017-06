Blaulicht | Freitag, 02. Juni 2017 Freitag, 02. Juni 2017

76 -​Jähriger wird vermisst

Galerie (1 Bild)

Foto: Polizei

Der 76 -​jährige Hans-​Dieter Lumpp wird seit Donnerstagabend von seiner Familie vermisst. Er sei mit seinem Auto, bei dem es sich um einen weißen Mitsubishi ASX mit dem amtlichen Kennzeichen AA — DL 700 handelt, seit Donnerstagabend 17 Uhr unterwegs.

76

07361

5240

Der Vermisste leide an beginnenden Alzheimer und sei zeitweise desorientiert. Herr Lumpp sei auch auf Medikamente angewiesen. Da er diese nicht bei sich führt, könnte sich Herr Lumpp auch in hilfloser Lage befinden. Der-​Jährige sei lediglich mit einem grauen ärmellosen Top und einer Jeans bekleidet. Er hat am Bizeps beider Oberarme eine Narbe. Er trägt eine Brille und spricht schwäbisch. Zur Ermittlung des Aufenthaltsortes des Gesuchten bittet die Polizei Aalen um Hinweise. Hierzu ist auch von Bedeutung, wo der Vermisste oder sein Auto zuletzt gesehen wurde. Hinweise nimmt die Polizei Aalen unter Tel./​oder jede andere Polizeidienststelle auch unter der Notrufnummer entgegen.