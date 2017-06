Blaulicht | Freitag, 02. Juni 2017 Freitag, 02. Juni 2017

83 -​Jähriger nach Auffahrunfall schwer verletzt

Mit schweren Verletzungen musste ein 83 Jahre alter Mann am Freitagmittag in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Der Senior befuhr mit seinem Hyundai gegen 12 . 30 Uhr den rechten Fahrstreifen der B 29 in Fahrtrichtung Aalen. Etwa auf Höhe des Parkplatzes Plüderhausen fuhr er aus noch ungeklärter Ursache wohl ungebremst in das Heck eines Sattelzuges, der von einem 57 -​Jährigen gelenkt wurde.

83

300

15

000

29

13

30

Der SUV des-​Jährigen verkeilte sich in den Unterfahrschutz des Aufliegers und wurde noch etwaMeter mitgezogen. Der Schwerverletzte wurde durch den Rettungsdienst versorgt und in ein Krankenhaus eingeliefert. An seinem Pkw entstand Totalschaden von geschätztenEuro. Am Sattelauflieger wird der Sachschaden auf mehrere tausend Euro geschätzt. Die Bmusste zunächst vollgesperrt werden, wodurch ein entsprechender Rückstau entstand. Die Sperrung konnte gg.Uhr auf zumindest eine Fahrspur reduziert werden, sodass der Verkehr einspurig die Unfallstelle passieren konnte.