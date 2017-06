Schwäbisch Gmünd | Freitag, 02. Juni 2017 Freitag, 02. Juni 2017

Aloisle-​Fest: Altersgenossen feiern sich warm

Sie feiern sich schon einmal warm: die Altersgenossen mit den runden Geburtstagen kamen im Stadtgarten zum Aloisle-​Fest zusammen, Auftakt der Gmünder Jahrgangsfeste.

1977

1947

570

39

1987

55

3

Das Stadtgartenfoyer war gut besucht, die Blicke richteten sich erwartungsvoll zur Treppe, über die Festjahrgängebiszum Einmarsch hinabschritten, die Fahne jeweils voran. Beifall und Jubel brandeten auf. Es seienAnmeldungen zum Abend, sagte Moderator Thomas Steeb,Altersgenossenvereine seien vertreten. Darunter der Allerjüngste: Die Altersgenossen des Jahrgangs– stark mit aktuellMitgliedern, was Moderator Thomas Steeb als gutes Zeichen für den Bestand dieser Gmünder Tradition wertete, „ich hoffe, dass es so weitergeht.“ Mehr in der RZ vom. Juni.