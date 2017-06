Schwäbisch Gmünd | Freitag, 02. Juni 2017 Freitag, 02. Juni 2017

Rems-​Zeitung: 150 . Namenstag

Galerie (6 Bilder)

Fotos: edk

Wieso feiert die Rems-​Zeitung 150 Jahre, wenn doch auf dem Titelblatt „Die Heimatzeitung seit 1786 “ steht? Ganz einfach: In den ersten Jahrzehnten erschien unsere Zeitung unter mehreren anderen Namen.

2

1867

1

20

Die erste „Rems-​Zeitung“ erhielten die Menschen im Raum Schwäbisch Gmünd am. Juni. Welche Überlegungen es genau waren, die Friedrich Löchner damals dazu bewegten, seine Zeitung umzubenennen, ist heute nicht mehr nachvollziehbar. Jedenfalls erschien am Samstag,. Juni, für die Leser in Gmünd und Umgebung noch „Der Remsthal-​Bote“. Einen Tag später lag dagegen die „Rems-​Zeitung“ auf den Tischen. Einen Einblick in die Geschichte findet man in der Ausgabe vom Freitag. Darin geht es auch noch um ein zweites kleines Jubiläum: SeitJahren ist die Rems-​Zeitung im Internet präsent.