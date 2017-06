Sport | Freitag, 02. Juni 2017 Freitag, 02. Juni 2017

Sparkassen Footvolley-​Cup: Favoriten setzen sich durch

Galerie (6 Bilder)

Fotos: edk

Schwäbisch Gmünd präsentiert sich erneut als super Gastgeber und große Footvolley-​Hochburg. Die ersten Ergebnisse versprechen super Duelle am Samstag und Sonntag.

Am Freitag übernahmen die Profis das Geschehen. Schon in den ersten Gruppenspielen wurde sichtbar, dass das Niveau des Sparkassen Footvolley-​Cups auf höchster europäischer Ebene anzusiedeln ist. Zur offiziellen Eröffnung kam Oberbürgermeister Richard Arnold, der als begeisterter Footvolley-​Fan die deutsche Hauptstadt in dieser Sportart kennt: „Wir sind die Footvolley-​Hauptstadt in Deutschland. Wir haben Schüler, Amateure und Profis in Gmünd und das größte Turnier in Deutschland, ja in Europa, steigt nun seit vier Jahren auf dem Playa de Gamundia.“

