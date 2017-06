Schwäbisch Gmünd | Freitag, 02. Juni 2017 Freitag, 02. Juni 2017

Telefone funktionieren nicht — auch RZ davon betroffen

An was es liegt, weiß derzeit die Telekom noch nicht. Aber sie arbeitet daran. Viele Telefonanschlüsse in Gmünd funktionieren seit rund einer Stunde nicht. Auch die Rems-​Zeitung ist davon betroffen.

Man kann die Rems-​Zeitung also telefonisch nicht erreichen. Wir hoffen aber, dass — so die Auskunft der Telekom — spätestens ab 18 Uhr die Anlage wieder funktioniert. Deshalb unsere Bitte: In wichtigen Angelegenheit mit uns per Mail Kontakt aufnehmen. Wir rufen dann über einen Handy-​Anschluss zurück.