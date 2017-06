Schwäbisch Gmünd | Dienstag, 20. Juni 2017 Dienstag, 20. Juni 2017

Himmelsgarten: Schlittenhügel und Kugelbahnverlängerung

Foto: hs

Der Landschaft– und Familienpark Himmelsgarten bei Wetzgau erfährt zur Remstal-​Gartenschau weitere Verschönerungen.

Die Pläne standen im Blickpunkt bei einer Versammlung der im Himmelsgarten engagierten Vereine und Institutionen am Montagabend. Auch wurde über die gegenwärtigen Probleme durch Sachbeschädigungen und Nachtruhestörungen beraten. Erfreulich vor allem für Kinder aus dem Stadtteil: Der Bau eines Schlittenhügels steht bevor. Auch soll die beliebte Holzkugelbahn im Taubental bis hinauf an den Rand des Himmelsgartens verlängert werden. Nähere Einzelheiten dazu am Mittwoch in der Rems-​Zeitung.