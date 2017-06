Ostalb | Dienstag, 20. Juni 2017 Dienstag, 20. Juni 2017

Leinzell: Schüler erhalten Auszeichnung vom Volksbund

Galerie (1 Bild)

Foto: dw

Der einzige Tagesordnungspunkt der öffentlichen Sitzung in Leinzell war die Übergabe der silbernen Ehrenplakette des Volksbunds Deutsche Kriegsgräberfürsorge (VDK) an Schülerinnen und Schüler des Schulzentrums Leinzell.

21

Bürgermeister Ralph Leischner und der Geschäftsführer des VDK Nordwürttemberg, Thomas Faul, waren die Laudatoren des kleinen Festakts. Sie sprachen vom herausragenden Einsatz der Jugendlichen, die sich um die Gräber deutscher Kriegstoten im Ausland kümmerten. Dieser aktive Friedensdienst schafft über die internationale Zusammenarbeit Begegnung mit Jugendlichen aus anderen Ländern. Wertvolle Erfahrungen könnten dabei unter dem Stichwort „Versöhnung über den Gräbern“ gesammelt werden.Bürgermeister Leischner hob außerdem das Engagement der Schüler am Volkstrauertag hervor, der abwechselnd in Göggingen und in Leinzell begangen wird. Durch ihre Mitwirkung erhalte dieser Tag eine ganz besondere Würde, so Leischner. Mehr in der RZ vom. juni.