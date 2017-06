Schwäbisch Gmünd | Dienstag, 20. Juni 2017 Dienstag, 20. Juni 2017

OB Richard Arnold: Gottesdienst und Festsitzung zur Amtseinsetzung

Galerie (1 Bild)

Foto: hs

Der am 7 . Mai wiedergewählte Gmünder Oberbürgermeister Richard Arnold (Bild) wird am Dienstag, 27 . Juni, offiziell für weitere acht Jahre Amtszeit verpflichtet.

Die Feierlichkeiten der Wiederverpflichtung beginnen am kommenden Dienstag umUhr mit einem ökumenischen Gottesdienst in St. Franziskus. Die festliche öffentliche Gemeinderatssitzung findet anschließend abUhr im Leutze-​Saal oder — bei guten Wetterbedingungen — im Freien im Remspark statt. Der Akt der Amtsverpflichtung mit Amtseid wird voraussichtlich von Stadtrat Albert Scherrenbacher vorgenommen. Anschließend wird zu einem Empfang eingeladen. Näheres am Mittwoch in der Rems-​Zeitung.