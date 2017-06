Sport | Dienstag, 20. Juni 2017 Dienstag, 20. Juni 2017

Schwäbisch Gmünd beweist großes Herz

Galerie (1 Bild)

Foto: edk

Mit dem dritten Platz in Gmünd und dem ersten Platz in Frankenthal liegen Mo Obeid und Joel Nißlein auf EM-​Kurs für den Start am Freitag in Portugal, am Strand in Albufeira.

Das beste deutsche Team spielt seitzusammen und wünscht sich nachdem vierten Platz bei der inoffiziellen Weltmeisterschaft natürlich gerne einen Podiumsplatz bei der offiziellen Europameisterschaft, aber Mo Obeid warnt: „Die EM ist in der breiten Masse an Teams stärker als die WM, da wird es in der Gruppenphase schon schwer. Wir geben wie immer unser Bestes und hoffen auf eine ähnliche Überraschung wie in Brasilien im Olympischen Jahrund genießen die Atmosphäre in diesem großen Stadion direkt am Strand von Albufeira.“Auch in Sachen Charity ist Mo Obeid mit seinem Projekt „Kids of Rio“ gut unterwegs und sammelt kräftig Spenden für den Bau eines Waisenhauses. Beim Footvolley-​Cup in Gmünd kamenEuro an Geldspenden undEuro nach den Trikotversteigerungen zusammen. Auch das Preisgeld des Team Mo Obeid/​Joel Nißlein wurde zur Hälfte gespendet.Mo Obeid machte danach Freudensprünge und sagte: „Es ist immer wieder überwältigend, wie aufopferungsvoll die Gmünder Gemeinde samt Bürgermeister fürs Projekt sammeln und spenden. Vielen Dank. Es ist für mich wie eine zweite Familie, die ich jedes Jahr in Gmünd besuchen komme.“ Infos zum Team Deutschland I und II und dem Projekt „Kids of Rio“ sowie zur Europameisterschaft findet man bei Facebook unter Team Mojo, Kids of Rio, European Footvolley League und Footvolley Germany.Das zweite deutsche Team in Albufeira muss noch den Weg über die Qualifikation gehen. Dennis Weber und Roman Uhr werden am Donnerstag bei der Qualifikation in Albufeira um die Teilnahme zur EM spielen. Mo Obeid und Joel Nißlein sind bereits gesetzt für das Hauptturnier in Portugal. Bei der ersten EM in Schwäbisch Gmünd gewann Frankreich. Die Trainings in Albufeira neben dem Stadion haben bereits begonnen. „Wir werden Deutschland mit fastPersonen in Portugal repräsentieren. Neben den beiden deutschen Teams auf dem Feld werden Schiedsrichter und Pressevertreter dabei sein“, so DFVV-​Präsident Dennis Bessel.