Ostalb | Mittwoch, 21. Juni 2017 Mittwoch, 21. Juni 2017

Böbingen: Die Selfie-​Wand wird ausprobiert

Galerie (1 Bild)

Foto: en

Der längste Tag des Jahres wurde von der Gemeinde Böbingen dazu genutzt, auf die Remstal-​Gartenschau 2019 aufmerksam zu machen: vor der Selfie-​Wand wurde fleißig posiert.

In allenteilnehmenden Kommunen im Remstal werden Selfie-​Wände und Info-​Points aufgestellt. Die Selfie-​Wand in Böbingen bei der Römerhalle mit dem Motto „Böbingen – Unendlich offen“ wurde eingeweiht mit vielen Besuchern aus der Römerhalle. Sie alle erhielten eine Gartenschau-​Brezel – das Laugengebäck in der Form des mathematischen Zeichens Unendlich - und eine Fahrradklingel. Mehr über diese Aktion in der RZ vom. Juni.