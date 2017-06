Schwäbisch Gmünd | Mittwoch, 21. Juni 2017 Mittwoch, 21. Juni 2017

Die Hitze macht vielen zu schaffen

Galerie (1 Bild)

Foto: edk

Während landesweit vor gesundheitlichen Risiken aufgrund von Hitze, hoher UV-​Belastung und hohen Ozonwerten gewarnt wird, geht es im Gmünder Stauferklinikum noch verhältnismäßig ruhig zu.

Warum es dennoch einen geringen Anstieg an Patienten gibt und warum auf kranke und ältere Menschen besonders Acht gegeben werden muss, das steht in der Donnerstagausgabe der Rems-​Zeitung. Ebenso berichten wir, weshalb die Hitze am Mittwochabend auch Thema im Gemeinderat war und warum mit Spannung der Bericht von Klimatologe Prof. Dr. Jürgen Baumüller erwartet wird.