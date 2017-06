Schwäbisch Gmünd | Mittwoch, 21. Juni 2017 Mittwoch, 21. Juni 2017

Harley Davidson kommt nach Gmünd

Galerie (1 Bild)

Foto: Harley-​Davidson

Harley-​Davidson-​Vertragshändler sucht man in Schwäbisch Gmünd und Ostwürttemberg bislang vergebens. Doch das soll sich ändern: Im Technologiepark West an der B 29 , unmittelbar zwischen den Firmen Nubert und BMW Mulfinger, entsteht auf 1400 Quadratmetern Fläche eine neue Harley-​Davidson Vertretung.

2018

Pünktlich zur Saisonwill Harley-​Davidson in Schwäbisch Gmünd seine Tore öffnen. Mit dem neuen Standort will man zu ‚der’ Anlaufstelle für alle Motorradfans im östlichen Württemberg werden. Mehr am Donnerstag in der Rems-​Zeitung.