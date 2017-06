Schwäbisch Gmünd | Donnerstag, 22. Juni 2017 Donnerstag, 22. Juni 2017

Glückliches Gmünd: Nach der Gartenschau ist vor der Gartenschau

In der nächsten Gemeinderatssitzung werden sich die Gmünder Stadtväter mit Endabrechnung und Auflösung der „Landesgartenschau Schwäbisch Gmünd 2014 GmbH“ beschäftigen. Gleichzeitig geht es in die Vorbereitung für die Remstal-​Gartenschau.

Die. Landesgartenschau in Schwäbisch Gmünd hat nicht nur ein Rekordergebnis erzielt (über zwei Millionen Besucher), sondern hat das Bild der Stadt Schwäbisch Gmünd und auch des Stadtteils Wetzgau nachhaltig verändert. Remspark mit Investorenviertel (Bild) und Himmelsgarten sind geblieben und begeistern Besucher und Bürger der Stadt gleichermaßen. Anlässlich der bevorstehenden Auflösung der Landesgartenschau GmbH hat die Rems-​Zeitung in ihrer Ausgabe am Freitag eine spannend anzusehende Gegenüberstellung von Luftbildern und Ansichten der Jahre vor und nach dem großen grünen Stadtumbau zusammengestellt.