Ostalb | Donnerstag, 22. Juni 2017 Donnerstag, 22. Juni 2017

Heubacher fasst in der Filmstadt München Fuß

„Einmal einen Film mit Ulrich Tukur oder Alexandra Maria Lara zu machen, das wäre schon der Hammer“, sagt Stefan Hering. Und auch mit Götz George hätte er gerne einmal zusammengearbeitet. Stolz ist der aus Heubach stammende Drehbuchautor und Regisseur allerdings darauf, dass niemand Geringeres als Johannes „Jopie“ Heesters noch vor seinem Tod in seinem Kurzfilm „Ten“ mitgewirkt hat.

44

Für Schlagzeilen sorgte der-​jährige Sohn von Professor Eckbert Hering, ehemaliger Rektor der Aalener Hochschule, auch mit seinem neuesten Film „Leichtmatrosen – Drei Mann in einem Boot“, den die ARD vor geraumer Zeit in ihrer Primetime ausgestrahlt hat. Von Herings Film-​Heimat berichtet die Rems-​Zeitung in der Freitagausgabe.