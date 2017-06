Kultur | Donnerstag, 22. Juni 2017 Donnerstag, 22. Juni 2017

In der Gmünder Grät: Erinnerungen an Adenauer

Galerie (1 Bild)

Foto: rzrep

Im normalen Ausstellungsbetrieb fällt so manches durch den Rost, das ist im „Panoramamuseum“ von Hans Kloss in der Grät nicht anders.

Hin und wieder packt der Grafiker und Maler Bilder zur Stadtgeschichte oder auch zu anderen Themen aus, mit denen er sich einmal befasst hat. Jetzt ist in den Räumen von Kloss in der Grät eine Erinnerung zu Konrad Adenauers. Todestag zu sehen. Hans Kloss verbrachte vor über einem Jahrzehnt auf Einladung der Konrad-​Adenauer-​Stiftung einige Monate am Comer See in der Villa La Collina in Cadenabbia, wo Adenauer Urlaub zu machen pflegte. Mehr in der RZ vom. Juni.