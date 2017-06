Blaulicht | Donnerstag, 22. Juni 2017 Donnerstag, 22. Juni 2017

Königsturmstraße: Streifenwagen bringt Baugerüst fast zum Einsturz

Galerie (6 Bilder)

Fotos: hs

Schwerer Unfall am Donnerstagabend auf der Königsturmstraße. Ein Streifenwagen der Polizei verunglückte während einer Einsatzfahrt und brachte unverschuldet beinahe ein großes Baugerüst zum Einsturz.

15

35000

Die beiden Polizisten wurden leicht verletzt. Sie waren mit Sondersignal auf der Königsturmstraße unterwegs. Von der Gemeindehausstraße kommend, nahm ein Pkw-​Fahrer der Streifenwagenbesatzung die Vorfahrt. Der Polizist am Steuer versuchte noch ein Ausweichmanöver. Doch das Einsatzfahrzeug wurde in ein rundMeter hohes Baugerüst geschleudert. Dieses drohte einzustürzen. Die Königsturmstraße wurde komplett gesperrt. Mit zwei Drehleitern half die Feuerwehr beim Abbau des labil gewordenen Gerüstes. Erst dann konnte das Polizeifahrzeug aus den Trümmern gezogen werden. Der Sachschaden wird auf rundEuro geschätzt. Näheres zum Unfallhergang und den Folgen am Freitag in der Rems-​Zeitung.