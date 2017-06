Blaulicht | Donnerstag, 22. Juni 2017 Donnerstag, 22. Juni 2017

Polizeibeamter schwer verletzt

Nach heftigen Widerstandshandlungen einer 42 -​jährigen Frau musste am Mittwochmittag ein Beamter des Polizeipostens Oberkochen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Aufgrund seiner schweren Knieverletzung kann der 53 -​jährige zunächst keinen Dienst mehr verrichten.

Er wurde gegenUhr zusammen mit einem Kollegen zu einer Wohnung in die Langertstraße gerufen, nachdem Nachbarn laute Schreie einer dortigen Bewohnerin wahrnahmen. Wie sich herausstellte, ging die aggressive-​Jährige ihre Mutter körperlich an. Sie hielt sich widerrechtlich in der Wohnung ihrer Eltern auf und musste diese ohnehin wegen eines vorliegenden Gerichtsbeschlusses verlassen. Da sie zunächst die Türe nicht öffnete musste die Feuerwehr Oberkochen zur Hilfe herangezogen werden. Letztlich konnten die Polizisten über ein Fenster in die Wohnung gelangen, wo sich die-​jährige beharrlich weigerte selbige zu verlassen. Letztlich sollte sie aus der Wohnung geführt werden, wogegen sie sich heftig wehrte. Sie schlug und trat um sich und musste schließlich unter größter Mühe überwältigt werden. Dabei zog sich der-​Jährige Polizist die schwere Knieverletzung zu. SeinJahre alter Kollege blieb unverletzt. Aufgrund ihres psychischen Zustands und ihres aggressiven Verhaltens wurde die-​Jährige in eine psychiatrische Fachklinik eingeliefert. Sie erwarten nun Strafanzeigen wegen Hausfriedensbruch, Körperverletzung sowie Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte.