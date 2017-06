Schwäbisch Gmünd | Donnerstag, 22. Juni 2017 Donnerstag, 22. Juni 2017

„Regio-​Rad-​Stuttgart“ auch in Gmünd

Neues in Sachen Gmünder Fahrrad-​Verleihsystem. Eine Woche ist es her, seit die Rems-​Zeitung von einem geplanten flächendeckenden Angebot – auch mit Blick auf die Remstal-​Gartenschau – berichtet hatte. Am Donnerstag nun wurde seitens der Stadt bekanntgegeben, dass Gmünd ganz sicher mit im Boot ist bei „Regio-​Rad-​Stuttgart“.

Starten soll das runderneuerte System am. Märzunter dem Namen Regio-​Rad-​Stuttgart; bisher war der Verleihservice als „Call a bike“ bekannt. Was für Gmünd und die Region zum jetzigen Zeitpunkt in dem Konzept vorgesehen ist, das steht am Freitag in der Rems-​Zeitung.