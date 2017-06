Schwäbisch Gmünd | Donnerstag, 22. Juni 2017 Donnerstag, 22. Juni 2017

Remsbahn: Erneut gibt es Riesenärger

Erneut gibt es Riesenärger bei Pendlern und Reisenden auf der Remsbahn. Seit Montag sind drei Intercity-​Züge kurzfristig ausgefallen, worauf sich in den Ersatz-​Regionalzügen auch aufgrund der hochsommerlichen Hitze unzumutbare Szenen abspielten

Die Nerven der Bahnkunden wurden in den letzten Wochen zusätzlich strapaziert, weil aufgrund einer Brückenbaustelle zwischen Gmünd und Schorndorf die Bahnverbindung bis zum letzten Wochenende komplett gesperrt und mit Omnibussen ein Schienenersatzverkehr eingerichtet worden war. Umso mehr freuten sich nun am Montag die Bahnkunden auf freie und flotte Fahrt in Richtung Stuttgart. Doch was uns gestern die beiden Gmünder Pendler Hubert Hiller und Hans-​Peter Neupert schilderten, löst nur noch verständnisloses Kopfschütteln aus. Einfach so und ohne vorherige Kommunikation seien seit Montag bis Donnerstagmorgen drei IC-​Verbindungen ausgefallen, so dass sich in den überfüllten Regionalzügen bei hochsommerlichen Temperaturen unzumatbare Szenen abspielten. Und hunderte Pendler kamen zu spät zur Arbeit oder verpassten Termine. Mehr zu den Ereignissen am Freitag in der Rems-​Zeitung.