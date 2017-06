Schwäbisch Gmünd | Freitag, 23. Juni 2017 Freitag, 23. Juni 2017

Im Einsatz: Die Gmünder Nachtwanderer

Galerie (1 Bild)

Foto: nb

Sie suchen das Gespräch mit den Jugendlichen, haben ein offenes Ohr, helfen bei so manch alltäglichem Problem und tragen oftmals allein durch ihre Anwesenheit dazu bei, dass Aggressionen erst gar nicht entstehen. Wie wertvoll die Arbeit der Gmünder Nachtwanderer ist, das zeigte sich auch am Freitagabend wieder.

Die Zeiten, in denen das Jugendhaus beliebter Treffpunkt von jungen Menschen war, ist längst vorüber. Immer mehr ist es der öffentliche Raum, den sie bevorzugt nutzen, um sich zu treffen. Nicht anders ist es auch in Gmünd. Und wenn sich die Nachtwanderer auf den Weg zu den Jugendlichen machen, dann wissen sie ganz genau, wo sie diese antreffen. Von der Arbeit der Gmünder Nachtwanderer und der Schwierigkeit, Frauen und Männer für dieses Ehrenamt zu gewinnen, berichtet die Rems-​Zeitung in der Samstagausgabe.