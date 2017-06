Schwäbisch Gmünd | Freitag, 23. Juni 2017 Freitag, 23. Juni 2017

Lange Einkaufsnacht in Gmünd

Galerie (1 Bild)

Foto: nb

Nachdem die lange Einkaufsnacht im vergangenen Jahr – wegen den Schäden nach der Hochwasserkatastrophe – abgesagt wurde, findet nun am Samstag, 24 . Juni, wieder die beliebte lange Einkaufsnacht in Schwäbisch Gmünd statt. Viele Geschäfte haben bis 23 Uhr geöffnet.

In diesem Jahr wird die Innenstadt bestimmt einmal mehr mit vielen Besuchern gefüllt sein, denn parallel zur Nacht des langen Einkaufs findet die „Gmünder Art“ statt – die ganze Stadt wird belebt mit Künstlern sein. Passend dazu wollen die Geschäfte des Handels– und Gewerbevereins ihre Kunden zu einer prickelnden Erfrischung in ihre Betriebe einladen. Neben erfrischendem Sommerschorle oder einem Gläschen Prosecco lässt es sich doch gleich besser einkaufen. Mehr über die lange Einkaufsnacht in Gmünd lesen Sie in der Rems-​Zeitung am. Juni.