Schwäbisch Gmünd | Freitag, 23. Juni 2017 Freitag, 23. Juni 2017

Wochenende: Meins oder Deins?

Galerie (1 Bild)

Die Samstag-​Ausgabe der Rems-​Zeitung enthält wie jeden Samstag die „Wochenende-​Beilage“. 16 Seiten Lesestoff mit der großen Titelgeschichte über Gärten, denn immer mehr Menschen unternehmen Gartenreisen. Über den Reiz, seine Ferien zwischen Stauden und Beeten zu verbringen, berichten wir am Samstag.

Um „Meins oder Deins?“ geht es auf der Seite Kind+Kegel. Der Umgang mit Besitz will gelernt sein. Schon in jungen Jahren. Aber das Teilen gehört auch dazu. Wie jeden Samstag gibt es für Urlauber acht bunte Reiseseiten. Comic– und Rätselfreunde kommen ebenfalls auf ihre Kosten und dann zwei weitere lesenswerte Seiten: unter der Rubrik „Mensch+Technik“ stellen wir das Ding der Woche vor, und unter der Rubrik Haus+Garten findet man alles über Glyzinen, die Schlingpflanze, mit der auch alte Hauswände ein völlig neues Gesicht bekommen. Also: Das Wochenende kann kommen, die Zeitung auch!