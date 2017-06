Schwäbisch Gmünd | Sonntag, 25. Juni 2017 Sonntag, 25. Juni 2017

Einkaufsnacht in Gmünd ein voller Erfolg

Fotos: Marcus Menzel

Nachdem im vergangenen Jahr – wegen der Hochwasserschäden – die lange Einkaufsnacht in Gmünd im Sommer ausgefallen war, stand diese am Samstag nun wieder auf dem Programm. Händler und Kunden waren sich rundherum einig: sie war ein voller Erfolg.

Eine mit Menschen voll gefüllte Stadt fanden die Besucher am Samstag in Gmünd vor – nahezu den ganzen Tag über. Das Fazit der Einzelhändler fiel dementsprechend durchweg positiv aus. Natürlich trug zum Erfolg der langen Einkaufsnacht auch der Einfallsreichtum der Einzelhändler bei. Gemäß dem Motto „Mit prickelnder Erfrischung zum Shopping-​Erlebnis“ boten die Geschäfte des Handels– und Gewerbevereins ihren Kunden eine Erfrischung in ihren Betriebe an. Mehr über die lange Einkaufsnacht in Schwäbisch Gmünd lesen Sie in der Rems-​Zeitung am Montag,. Juni.