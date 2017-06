Sport | Sonntag, 25. Juni 2017 Sonntag, 25. Juni 2017

Eröffnungsspringen in Degenfeld: Eisenbichler und Würth siegen

Galerie (2 Bilder)

Fotos: edk

Es war kurz vor 18 Uhr. Frank Ziegler, Vorsitzender des SC Degenfeld sah die Welt wieder aus anderen Augen. Mehrere Jahre harter Arbeit hatten ein traumhaftes Ende gefunden. Die neue Schanze ist eingeweiht worden und das Fest drumherum war ein voller Erfolg. Auch dank Frank Ziegler.

75

139

80

26

Der Erfolg hat immer viele Väter, so auch die jahrelange, letztendlich zielführende Planung einer K-​-​Mattenschanze in Degenfeld und deren Umsetzung. „Manchmal hatte ich schlaflose Nächte, wenn es mal wieder mit der Baugenehmigung nicht weiterging, oder Mittel für den nächsten Bauabschnitt fehlten. Aber gemeinsam im Team haben wir es geschafft“, so Frank Ziegler in einem ersten Resümee nach dem Eröffnungsspringen am gestrigen Sonntag.Bereits bei der Eröffnungsfeier hatte der Vorsitzende des SC Degenfeld allen Mitstreitern, von Bürgermeister Dr. Joachim Bläse bis zu Georg Eichele, dem Bauunternehmer, dem die Schanze besonders am Herzen liegt, gedankt. „Manche Nächte waren kurz, eher schlaflos, aber die Kulisse, die sich mir hier an der Schanze bietet, die entschädigt für vieles“, so Frank Ziegler.Gekrönt wurde das Degenfelder Schanzen-​Eröffnungswochenende von einem Springen von der neuen Schanze. Sage und schreibeSkispringerinnen und Springer hatten gemeldet, von Schülern bis zu den A-​Kader-​Mannschaften der Damen und Herren. Sie waren mit ihren Bundestrainern Werner Schuster (Herren) und Andreas Bauer (Damen) nach Degenfeld gereist.Fast pünktlich konnten die ersten Sprünge über den Bakken gehen. Aufgrund der sommerlichen Temperaturen und um Stürze zu vermeiden, mussten die Matten an der Schanzen und die Wiese für den Auslauf immer wieder gewässert werden. Und die Nordischen Skisportler zeigten teilweise weite Sprünge, immer wieder wurde eine neue Weite in die noch frische Schanzenrekordliste geschrieben. Am Ende sollte der vorerst beiMetern, aufgestellt vom späteren Sieger Markus Eisenbichler, bleiben. Mehr dazu in der RZ vom. Juni.