Sonntag, 25. Juni 2017

Gmünder ART: Sommerabend-​Zauber

Galerie (20 Bilder)

Fotos: rw

Kunst-​Sightseeing könnte man es nennen. Vor allem, wenn man sich ins Elektrozügle setzte und von der Innenstadt zum Forum Gold und Silber fuhr, den beiden Hauptschauplätzen der Gmünder ART. Die Auftritte von Hellmut Hattler und Trad+ füllten den Johannisplatz und das Buhlgässle.

Gmünder ART und Lange Einkaufsnacht, es geht schon zusammen – der gemeinsame Nenner ist die Lust auf den Stadtbummel an einem warmen Sommerabend, die Lust am Schauen, das Vergnügen an Überraschungen. Im Urteil der bildenden Künstler kommt die Doppelung der Schauplätze gut weg – sie fühlten sich am Fünfknopfturm und im Remspark wohl, hatten mehr Raum als in den Jahren zuvor, wo sich die verschiedenartigsten Objekte und Installationen auf dem Johannisplatz drängten und nicht selten ihrer Wirkung beraubt wurden. Nicht zu vergessen die Lesungen und Konzerte in Räumen und unter freiem Himmel, das Improtheater und die Performances auf engem Raum wie im Glockgässle, wo Annabella Akcal und Alkie Osterland die Poesie des Augenblicks beschworen. Und die begeisternden Konzerte am Samstagabend im Buhlgässle mit Trad+ für die Folk-​Freunde und Hellmuth Hattler auf dem Johannisplatz: NuJazz, Soul, Pop – eine Lebensbilanz. Auch hier mischte sich vieles gut, wie auf der ganzen Gmünder ART.