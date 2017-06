Ostalb | Sonntag, 25. Juni 2017 Sonntag, 25. Juni 2017

Mutlanger Dorffest mit internationalen Gästen

Fotos: Dorothee Wörner

Mit flotter Blasmusik eröffnete der Mutlanger Musikverein mit Dirigent Reinhard Langer am Samstag das 16. Dorffest in Mutlangen auf dem Gelände des Schulzentrums, das für zwei Tage zur Feiermeile wurde. Auch die Flötengruppe der Grundschule war mit dabei, die musikalische Früherziehung übernimmt ebenfalls der Musikverein mit den Ausbilderinnen Ulrike Schmid und Julia Windschüttel.

Für Bürgermeisterin Stephanie Eßwein war es schon am frühen Morgen spürbar, dass sich etwas tut in der Gemeinde. Richtige Festtagsstimmung sei zu spüren gewesen, in den Geschäften habe man von nichts anderem gesprochen und als dann die Traktoren des „Freundeskreises historische Fahrzeuge“ durch den Ort getuckert seien, da sei pure Dorffeststimmung zu spüren gewesen. „Genießen sie es in vollen Zügen und lassen sie den Alltag hinter sich“ riet sie den zahlreich gekommenen Besuchern bei der Begrüßung. An ihrer Seite auf der Bühne hatte sie die Vertreter der Partnergemeinden und damit eine echte Jubiläumsrunde. Mit dem ungarischen Vascut verbindet Mutlangen eine-​jährige Partnerschaft und mit der südtiroler Gemeinde Waidbruck gibt es die Verbindung zur Mutlanger Feuerwehr schonJahre lang, daraus folgte war eine-​jährige Gemeindepartnerschaft. Aus dem lothringischen Bouxières-​Aux-​Dames reiste ein ganzer Bus französischer Freunde an. Ausführlicher Bericht am Montag in der Rems-​Zeitung.