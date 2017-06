Sport | Montag, 26. Juni 2017 Montag, 26. Juni 2017

Bogenlaufen: Medaillenregen für den SV Straßdorf

Galerie (1 Bild)

Foto: edk

Pünktlich um 9 . 30 Uhr erfolgte am Samstag der Startschuss zum ersten Lauf der Run-​Archery-​Landesmeisterschaft in Straßdorf. Bereits am Freitag wurde der Platz rund ums Schützenhaus entsprechend vorbereitet und die Laufstrecke präpariert.

Erneut nahmen Sportler aus Werder an der Havel bei Potsdam die weite Anreise nach Straßdorf auf sich, um diese offene Landesmeisterschaft mit ihren Schützen zu bereichern. Weitere Sportlerinnen und Sportler kamen aus Weinsberg, Heidelberg, Ulm und Gronau. Die stärkste Teilnehmergruppe wurde traditionell vom ausrichtenden SV Straßdorf gestellt.Begleitet von motivierender Musik und der Moderation durch Rainer Pausch wurde pünktlich umUhr der erste Start durch den Kampfrichter Thomas Oppelt freigegeben. Zur ersten Landesmeisterin wurde Seyfried Lea von den Werderaner Bogenschützen gekürt. Die erste Goldmedaille für den SV Straßdorf holte Jakob Lange mit einer überzeugenden Laufleistung. Die zweite Goldmedaille für den SV Straßdorf wurde an Hanna Borchers überreicht. Mit nur zwei Strafrunden konnte sie mit einer starken Schießleistung überzeugen.In der Altersklasse Ufeierte Gerrit Dickmeiß vom SV Straßdorf seine Premiere und bestieg anschließend stolz das Treppchen, um seine Goldmedaille entgegen zu nehmen. In der Klasse Uging es dann richtig zur Sache. Mit Philipp Baur, Niklas Krause und Joel Pornphanitphan war dieser Lauf hochkarätig besetzt und ein reiner Nervenkitzel. Alle drei waren durch ihren Trainer Manfred Bladeck bestens vorbereitet worden. Niklas Krause erwischte den besseren Tag und zeigte mit nur zwei Strafrunden, dass er seit diesem Jahr zu recht gemeinsam mit Philipp Baur im deutschen Nationalteam startet. Katharina Pausch und Valentin Frey ergatterten sich in ihren Klassen ebenfalls die Goldmedaille. Mehr dazu in der RZ vom. Juni.