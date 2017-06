Ostalb | Montag, 26. Juni 2017 Montag, 26. Juni 2017

Iggingen erweitert Gemeindekindergarten

Foto: gvi

Für 1 , 2 Millionen Euro erweitert die Gemeinde Iggingen ihren Kindergarten. Eine Gruppe der Kleinkindbetreuung kommt im nächsten Jahr hinzu. Außerdem wird der Kindergarten saniert.

Die Gemeinderäte trafen sich auf der Baustelle zur Besichtigung des Gemeindekindergartens „Im Gänsegärtlein“. Es ging vor allem um die Gartengestaltung und die Auswahl der Fassadenelemente. Für die Fassade der eingeschossigen, in Holzständerbauweise errichteten und mit Flachdach versehenen Erweiterung sind Trespa-​Platten in warmen Rottönen vorgesehen. Sie sollen den Baukörper optisch hervorheben. Die roten Platten werden nicht zuletzt deshalb vorgesehen, weil schon das Rathaus und eine Schmuckwand der Gemeindehalle diese Farbe tragen. Ein durchgängiges Motiv an den kommunalen Bauten, meint Bürgermeister Klemens Stöckle. Mehr in der RZ vom. Juni