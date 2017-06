Schwäbisch Gmünd | Montag, 26. Juni 2017 Montag, 26. Juni 2017

Schönblick kommt um einen umfangreichen Um– oder Neubau nicht umhin

Im November 1999 wurde es eingeweiht, heute – 18 Jahre später – entspricht es nicht mehr der Landesheimbauverordnung. Um den ab 2019 gültigen Anforderungen der Heimaufsichtsbehörden zu entsprechen, müsste das Alten– und Pflegeheim Schönblick für mehrere Millionen Euro umgebaut werden. Das Ziel jedoch ist ein Neubau.

Und genau dieser ist es, der derzeit für jede Menge Gesprächsstoff sorgt. Wird der Neubau an der Willy-​Schenk-​Straße nämlich wie geplant gebaut, kommt man nicht umhin, hierfür auch eine Waldfläche zu nutzen. Von den mangelnden Alternativen des Schönblick und dem, was Ortschaftsräte dazu sagen, berichtet die Rems-​Zeitung in der Dienstagausgabe.