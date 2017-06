Sport | Dienstag, 27. Juni 2017 Dienstag, 27. Juni 2017

Besonderes Lauf-​Abenteuer für Klaus Klingler

Galerie (1 Bild)

Foto: pr

Es war einmal mehr ein besonderes Lauf-​Abenteuer, dem sich der Rechberger Klaus Klingler gestellt hat. Gemeinsam mit Dieter Pflüger aus Süßen nahm er an der Premiere des Stilfserjoch-​Marathons in Südtirol über 2350 Höhenmeter teil. Und war nach knapp sechs Stunden überwältigt von der dortigen Kulisse im Ziel.

„Dieser Lauf hat alle Erwartungen erfüllt“, ist Klaus Klingler auch im Nachhinein noch begeistert vom zum ersten Mal stattgefundenen Stilfserjoch-​Marathon hoch oben in den Bergen Südtirols. DieKilometer lange Marathonstrecke mit insgesamtHöhenmetern startete in Prad am Stilfserjoch aufMetern.Bei strahlendem Sonnenschein und angenehmen Temperaturen machten sichTeilnehmer auf den Weg. Zunächst ging es über das mittelalterlich geprägte Städtchen Glurns dann von Prad aus berghoch durch unverkennbare Ortschaften wie das Bergdorf Stilfs an den Hängen des Stilfserjoch Nationalpark entlang. Das Highlight stellte aber eindeutig der sieben Kilometer lange finale Schlussanstieg auf den legendären Serpentinen der Stilfserjoch-​Passstraße dar. Vor der Kulisse der markanten Berglandschaft rund um König Ortler überquerten die teilnehmenden Läufer die Ziellinie auf der Passhöhe des Stilfserjoch aufMetern. „Die letzten sieben Kilometer haben auch mir noch einmal alles abverlangt“, berichtet Klaus Klingler. Er fügt hinzu: „Dafür konnte dann aber der emotionale Zieleinlauf vor dem Panorama des Ortlermassivs voll und ganz entschädigen.“ Mehr dazu in der RZ vom. Juni.