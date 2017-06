Schwäbisch Gmünd | Dienstag, 27. Juni 2017 Dienstag, 27. Juni 2017

Gmünder Innenstadt: Kinder– und Familienzentrum entsteht

Aus Kindergarten St. Paul und Kita Rupert Mayer wird jetzt das Kinder– und Familienzentrum Vinzenz von Paul. Der neue Namen signalisiert den Wandel nach außen. „Es wird eine Bildungs– und Begegnungsstätte. Wir öffnen uns für alle Familien im Quartier“, sagt Ute Nigmann, die Gesamtleiterin der Einrichtung.

Hinter dem Loreto, zwischen Klösterle– und Paradiesstraße befindet sich ein großer, etwas zugewachsener Garten, und in diesem liegt ein soziales Herzstück der Innenstadt: der Kindergarten St. Paul und die Kindertagesstätte Rupert Mayer. Beide zusammen sind die größte Einrichtung zur Kinderbetreuung in der Stadt mitKindern,im Kindergarten undin der Kita. Drei Viertel der Kinder stammen aus Familien mit Migrationshintergrund, ein Spiegel der Innenstadt-​Bevölkerung. Pädagogische Schwerpunkte sind Sprache und Bewegung. Träger beider Einrichtungen ist die Genossenschaft der Barmherzigen Schwestern vom Heiligen Vinzenz von Paul in Untermarchtal. Sie werden jetzt zusammengeführt. Mehr in der RZ vom. Juni.