Blaulicht | Dienstag, 27. Juni 2017 Dienstag, 27. Juni 2017

Pechvögel: Am Nepperberg hat sich ein Handwerker-​Lkw völlig festgefahren

Galerie (4 Bilder)

Fotos: hs

Polizei und die Gmünder Feuerwehr versuchen zur Stunde (Dienstagabend), einer Handwerker-​Crew zu helfen, die sich Nepperberg hoffnungslos festgefahren hat.

Auf der extrem steilen Auffahrt zur Pfanderschen Villa und zur Salvatorklause war der Lkw am Abend ins Rutschen gekommen und hatte sich absolut unglücklich an der Böschungsmauer verkeilt. Zunächst muss der Lkw abgeladen werden, sodann versucht die Feuerwehr die Pechvögel per Greifzug oder Seilwinde mit ihrem Lastwagen ein Stück den Berg in Richtung St. Salvator hinauf zu ziehen, damit sie hoffentlich getrost den Rückwärtsgang einlegen können.