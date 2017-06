Schwäbisch Gmünd | Mittwoch, 28. Juni 2017 Mittwoch, 28. Juni 2017

Himmelsgarten Wetzgau: Bergbau fürs Rodelvergnügen

Fotos: hs

Die Baufirma Eichele kann durchaus auch Berge versetzen. Eine entsprechende Baustelle kann aktuell im Landschafts– und Familienpark Himmelsgarten bei Wetzgau bestaunt werden.

Im Himmelsgarten entsteht ein komplett neuer Hügel fürs winterliche Rodelvergnügen. Die Arbeiten laufen derzeit auf Hochtouren. Die Idee, den Landschafts– und Familienpark mit einem Schlittenhügel zu bereichern, entwickelte sich aus der Frage, was nun nach der Landesgartenschauaus dem damaligen Eingangs– und Begrüßungsbereich werden soll. Hierzu hatten die Gartenschau-​Macher seinerzeit ein sogenanntes Fahrsilo bunt bemalt und zu allerlei Nutzungszwecken nahe des Zugangs zum Parkgelände umgestaltet. Sehr beliebt waren dort das Bällebad und auch das Landfrauen-​Cafe. Mehr zu dem Projekt am Donnerstag in der Rems-​Zeitung.