Pizza-​Raub: Tatverdächtiger ermittelt

Die Ermittlungsbehörden haben einen 21 -​jährigen Mann aus der Region als dringend tatverdächtig ermittelt, den Raub von zwei Pizzen am 14 . Juni in Abtsgmünd begangen zu haben. Ein sehr früh vom Opfer geäußerter Tatverdacht gegen einen anderen Mann konnte durch die ersten Ermittlungen der Polizei schnell entkräftet werden.

Im Zuge der weiteren Ermittlungen geriet der-​Jährige in Verdacht, so dass die Staatsanwaltschaft Ellwangen einen Antrag auf Durchsuchung der Wohnräume des Beschuldigten beantragte, dem das zuständige Gericht entsprach. Das Ergebnis dieser Durchsuchung erhärtete den Tatverdacht gegen den Beschuldigten. Der-​Jährige verweigert bislang die Aussage zu den Vorwürfen. Die Ermittlungen von Polizei und Staatsanwaltschaft dauern an.