Ostalb | Mittwoch, 28. Juni 2017 Mittwoch, 28. Juni 2017

Tipps: Wohin am Wochenende

Galerie (1 Bild)

Grafik: Rems-​Zeitung

Auch in dieser Woche gibt die Rems-​Zeitung wieder Tipps für Veranstaltungen am Wochenende im und in der Nachbarschaft des Ostalbkreises. Die Vorschläge sind in sechs spannende Kategorien gegliedert. Wir haben in unserer Donnerstags-​Ausgabe Ideen für Genießer und Nachtschwärmer ebenso im Angebot wie für Familien mit Kindern.

7000

100

30

1

29

Unsere Tipps führen diesmal in Richtung Schorndorf, Giengen, Heidenheim und Wißgoldingen. Unter anderem findet in Heidenheim ein großes Internationales Straßenfest statt. Heidenheim lebt als Stadt eine offene Gesellschaft, die für fastMenschen aus überNationen zur neuen Heimat geworden ist. Mit einem großen Fest feiert die Stadt allsommerlich diesen kulturellen Austausch: Das Internationale Straßenfest findet am Freitag und Samstag,. Juni und. Juli, wieder Einzug in die Stadt. Mehr darüber und weitere Tipps lesen Sie in der Rems-​Zeitung am Donnerstag,. Juni.