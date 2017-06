Sport | Donnerstag, 29. Juni 2017 Donnerstag, 29. Juni 2017

Die Golftalente Marius und Yannick Bläse erfolgreich

Beim Baden-​Württembergischen Golfverband startete die Golfsaison mit dem ersten und zweiten Ranglistenturnier in den Altersklassen 16 / 18 .Diese werden für die Qualifikation der deutschen Einzelmeisterschaften herangezogen und jeweils über drei Tage und 54 Löcher im Zählspielmodus ausgetragen.

Teilnahmeberechtigt sind nur die besten Jugendspieler aus den baden-​württembergischen Golfclubs.Das erste Ranglistenturnier hat auf dem Golfplatz des Bundesliga-​Golfclubs Mannheim-​Viernheim unter sehr wechselhaften Wetterbedingungen stattgefunden. Der-​jährige Marius Bläse startete beim AK-​-​Turnier am ersten Tag mit einer Parrunde. Am zweiten Tag folgte eine solide Runde mit sieben Schlägen über Par. Am letzten Tag steigerte er seine Leistung nochmal mit einer guten Runde von zwei Schlägen über Par und erspielte sich damit den dritten Platz.Yannik Bläse, der bei der AKan den Start ging, konnte am ersten Tag mit einer guten Runde mit zwei über Par beginnen.Am zweiten und dritten Turniertag war eine Verbesserung nicht mehr möglich. Am Ende konnte er einen guten fünften Platz verzeichnen.Auf dem Golfplatz des Golfclubs Schloss Liebenstein wurde das zweite Ranglistenturnier ausgetragen. Auch hier gingen Yannik und Marius Bläse gut vorbereitet in den Wettkampf.Marius Bläse erspielte sich einen sensationellen geteilten zweiten Platz in der Turnierwertung. Yannik Bläse erreichte den dritten Platz des Ranglistenturniers.