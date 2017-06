Sport | Donnerstag, 29. Juni 2017 Donnerstag, 29. Juni 2017

Heinz Eyrainer beendet sein Engagement beim FCN

Der Haushaltsplan und Neubesetzungen stehen im Mittelpunkt der Mitgliederversammlung des FC Normannia Gmünd, die am heutigen Donnerstag um 19 Uhr im Barmer-​Forum stattfindet. Auch Fußball-​Bereichsleiter Heinz Eyrainer übergibt dann sein Ehrenamt in neue Hände.

Nach dem Abstieg von der Oberliga in die Verbandsliga übernahm Heinz Eyrainer vor fünf Jahren die Fußballabteilung des FCN als Bereichsleiter. „Ich habe zunächst eine erste Mannschaft vorgefunden, die so nicht mehr in der Verbandsliga bezahlbar war. Es mussten Verträge aufgelöst und dennoch eine verbandsligataugliche Truppe zusammengestellt werden. Alles im Juni, was die Aufgabe noch schwerer machte“, berichtet Eyrainer, dem aber zunächst der Verein wichtiger war als die sportliche Situation: „Nach zwei Monaten hatte ich den finanziellen Überblick und es war klar, entweder muss der FCN Insolvenz anmelden oder andere Wege finden. Wir hatten dann auch keinen Präsidenten mehr, keinen Marketing– und Finanzchef. Die erste Aufgabe war also, den Verein am Leben zu halten. Und seit nun vier Jahr haben wir einen ausgeglichenen Haushalt und machen kein Minus mehr.“ Mehr in der RZ am. Juni.