Sport | Samstag, 03. Juni 2017 Samstag, 03. Juni 2017

Der VfL Iggingen ist A-​Liga-​Meister

Galerie (4 Bilder)

Fotos: edk

Der VfL Iggingen hat es doch noch geschafft – obwohl man zweimal in Rückstand gelegen war: Durch den 4 : 2 -Sieg beim TSV Waldhausen feiert der als Tabellenzweite in den letzten Spieltag gestartete VfL die Meisterschaft in der Kreisliga A, Staffel I, und den damit verbundenen Aufstieg in die Bezirksliga.

Die Igginger profitierten davon, dass der TV Heuchlingen zeitgleich beim TSB Gmünd nach einer-Führung nicht über ein-Unentschieden hinaus kam. Das Fernduell um die Meisterschaft war ein wahres Herzschlagfinale, ehe die Igginger jubeln und feiern durften. Denn beim TSV Waldhausen lag man zwischenzeitlich mitundzurück, konnte das Spiel aber noch zum-Erfolg drehen. Für den VfL trafen Tobias Ex (), Timo Laber und Sebastian Gulz. So rangiert der VfL Iggingen nachSpielen mitPunkten knapp vor dem TV Heuchlingen () auf dem ersten Platz.„Das ist einfach nur unglaublich“, konnte es Miodrag Isailovic kurz nach dem Spielende noch gar nicht richtig fassen, dass es mit dem Titelgewinn auf den allerletzten Drücker noch geklappt hat. Der Trainer des VfL Iggingen hatte aber bis zum Schluss die Hoffnung nicht aufgegeben. „Ich habe immer dran geglaubt, auch nach den Rückständen, wenn es bei diesen Temperaturen auch nicht einfach ist, noch einmal zurückkommen. Aber wir haben einfach eine geile Mannschaft, die wiederMinuten lang Gas gegeben hat. Das ist ein unvergessliches Erlebnis und einfach nur fantastisch“, so Isailovic. Mehr dazu in der RZ vom. Juni.