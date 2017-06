Ostalb | Freitag, 30. Juni 2017 Freitag, 30. Juni 2017

Böbingen: Langsamer auf der B 29

Galerie (1 Bild)

Foto: edk

Auf der Bundesstraße B 29 durch Böbingen wurde die zulässige Geschwindigkeit weiter reduziert. Dies erfolgte zugunsten der Verkehrssicherheit.

29

1

Vor einem Monat fand in Böbingen eine Verkehrsschau zum Verkehrsknotenpunkt Bstatt. Vertreter des Straßenbauamts, des Straßenverkehrsamtes, der Polizei und Bürgermeister Jürgen Stempfle sowie ein Vertreter des Gemeinderats beteiligten sich daran.Man sprach über die Unfälle, die seit dem vergangenen Jahr in Böbingen geschehen waren. Deren schlimmster ereignete sich Anfang März durch Überholen im Kreuzungsbereich mit anschließendem Frontalzusammenstoß. Die Folgen: ein Toter und ein Schwerverletzter. Jetzt reagierten die Behörden. Mehr in der RZ vom. Juli.