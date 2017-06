Ostalb | Freitag, 30. Juni 2017 Freitag, 30. Juni 2017

Ostwürttemberg: Arbeitslosenquote von 3 , 4 Prozent

Galerie (1 Bild)

rz-​repro

„Arbeitsmarkt-​Rekorde in Serie, das klingt schon fast langweilig. Es ist kein Grund, nachzulassen“, sagt Elmar Zillert, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Aalen, über die Lage am Arbeitsmarkt. Nicht alle profitierten davon.

8

499

26

0

1

3

4

25

51

658

7

2

25

2

2

0

3

Die Arbeitslosenzahl ist mitMenschen in einem Juni so niedrig wie letztmals vorJahren. Auch die Arbeitslosenquote für Ostwürttemberg ist nochmals umProzentpunkte aufProzent zurückgegangen. Alle Personengruppen konnten im zurückliegenden Berichtsmonat von der guten Lage auf dem Arbeitsmarkt profitieren.Spitzenreiter im Rückgang der Arbeitslosigkeit waren die unter-​Jährigen. Ihre Zahl sank umaufArbeitslose. Das entspricht einem Rückgang vonProzent gegenüber dem Vormonat. Die Quote der Arbeitslosen unterJahren liegt in Ostwürttemberg beiProzent und damitProzentpunkte niedriger als in Baden-​Württemberg.