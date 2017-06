Schwäbisch Gmünd | Freitag, 30. Juni 2017 Freitag, 30. Juni 2017

Pfarrer Robert Kloker: 25 -​jähriges Priesterjubiläum

Wie sehr der Glaube helfen kann, in den ganz unterschiedlichen Phasen des Lebens Kraft zu schenken, das erfuhr Pfarrer Robert Kloker schon sehr früh. Diese Kraft des Glaubens war es dann auch, die zu dem Wunsch führte, als Pfarrer zu arbeiten. 25 Jahre ist es nun her, seit er zum Priester geweiht wurde.

Die Kirche hat seit jeher einen großen Stellenwert in seinem Leben. Aufgewachsen in einer Familie, die sich dem christlichen Glauben und der Kirche stark verbunden fühlte, gehörten die sonntäglichen Gottesdienste im heimischen Ulm-​Söflingen von Kindesbeinen an dazu. In welcher Zeit er erstmals die Kraft des Glaubens gespürt hat und welche Aufgaben es in Gmünd zu erfüllen gab in den vergangenen Jahren, das steht am Samstag in der Rems-​Zeitung.