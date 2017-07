Ostalb | Freitag, 30. Juni 2017 Freitag, 30. Juni 2017

Remsbahn-​Chaos: 35 Zugausfälle in nur einer Woche

Galerie (1 Bild)

Foto: hs

So kann’s nicht weitergehen auf der Remsbahn. Das betont nun auch das Verkehrsministerium des Landes Baden-​Württemberg im Hinblick auf Zugausfälle und Verspätungen.

35

Auf Initiative und Nachfrage der Rems-​Zeitung hat nun auch das Landesverkehrsministerium deutliche Worte gegenüber den Verantwortlichen der Deutschen Bahn AG gefunden. Allein schon eine aktuelle Erhebung der Betriebsstörungen im schienengebundenen Öffentlichen Personennahverkehr zwischen Aalen und Stuttgart spricht eine klare Sprache: RekordverdächtigeZugausfälle in nur einer Woche! Als Ursachen wurde Personalmangel und schadhaftes Wagenmaterial ermittelt. Nähere Einzelheiten und ein Kommentar dazu am Samstag in der Rems-​Zeitung.