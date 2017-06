Schwäbisch Gmünd | Freitag, 30. Juni 2017 Freitag, 30. Juni 2017

Wochenende: Neustart im Tüftler-​Land

Ob Auto, Motorsäge oder Leitz­-​Ordner – der Erfindergeist der Schwaben ist legendär. Doch was davon wird noch gebraucht in einer Zeit, in der das Smartphone zum wichtigsten Produkt der Welt geworden ist? Die Schwaben stehen vor ihrer bisher größten Bewährungsprobe: Dieses Mal müssen sie sich selbst neu erfinden.

Der schwäbische Erfindergeist ist legendär. Aber gibt es ihn noch? Und taugt er für die digitale Welt ? Eine Überprüfung als Titelthema in der-​seitigen Wochenende-​Ausgabe der Rems-​Zeitung am Samstag. Weitere Themen sind in der Rubrik Mensch+Technik: Enduros — SUV auf zwei Rädern, oder in der Rubrik Kind+Kegel erklärt Ernährungswissenschaftlerin Stefanie Ackermann, wie man Kindern den Spaß am gesunden Essen beibringen kann. Und wie immer: Acht Reiseseiten, Comic und Rätsel. Also: Ein lesenswertes Wochenende mit der Rems-​Zeitung.